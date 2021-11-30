Тбилиси, 30 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Бюро парламента Грузии 29 ноября зафиксировало упразднение двух оппозиционных парламентских фракций: «Лело — партнерство для Грузии» и «Группа реформ». Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Это связано с тем, что в обеих фракциях было минимальное количество депутатов — по шесть человек, и из каждой ушел один из её членов. Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и председатель партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе сдали депутатские мандаты.

Обе фракции были преобразованы в группы. В ходе заседания парламента депутаты проголосовали за то, чтобы принять изменения.

Стоит отметить, в парламенте Грузии группу депутатов можно создавать, начиная с двух человек. Группа имеет почти такие же полномочия, как и фракция. Это было сделано в связи с тем, что большинству партий, представленных в парламенте, не хватает депутатов, чтобы собрать свою фракцию без объединения с другими политсилами.