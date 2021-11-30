Омск, 30 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Омске правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД по региону, авария произошла утром 30 ноября.

Управление ГИБДД по Омской области ДТП в Омске

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ГАЗель» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, после чего в него въехал «Мерседес».

"В результате ДТП пешеход — мужчина 1965 г.р. — от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

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