Минск, 30 ноября 2021, 09:25 — REGNUM Министерства энергетики России и Белоруссии согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии, заявил глава белорусского министерства Виктор Каранкевич.
По его словам, на уровне министерств энергетики двух стран согласованы планы мероприятий по их реализации. В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевичподписали протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством Белоруссии и Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику и его транспортировке.
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