Минск, 30 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Министерства энергетики России и Белоруссии согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии, заявил глава белорусского министерства Виктор Каранкевич.

Минобороны России Россия и Белоруссия

По его словам, на уровне министерств энергетики двух стран согласованы планы мероприятий по их реализации. В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии.

«На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры», — сказал он в интервью газете «Республика».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством Белоруссии и Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику и его транспортировке.

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