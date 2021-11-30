Ташкент, , 09:24 — REGNUM Новый министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов назвал ситуацию с качеством образования в узбекских школах «неутешительной».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

»На прошлой неделе вместе с рабочей группой, состоящей из представителей министерства, мы посетили три области. Мы изучали условия в школах. Если честно, ситуация неутешительная. К сожалению, нам предстоит проделать большую работу по повышению качества образования в школах», — написал Саидов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «перед нами стоит большая задача по повышению знаний и уровней учителей-предметников».

«Я разговаривал с несколькими учителями, к сожалению, некоторые из них не знают даже свой предмет», — отметил министр, слова которого приводит Газета.уз.

Он задался вопросом: если у педагога нет преданности к своей профессии, зачем выбирать её?

«Возможно, вы скажете, что в школах нет необходимых условий. Но учитель так или иначе проводит там своё время. Ведь в его руках судьба человека! Если мы будем ждать улучшения условий и инфраструктуры в школах, мы потеряем детей», — считает министр.

Бахтиёр Саидов указал, что «предстоит задача найти преданных своему делу людей».

«С этой целью при необходимости будем укреплять сотрудничество с педагогическими вузами. Мы будем беседовать с каждым выпускником и привлекать в школы лучших из лучших», — сказал министр.