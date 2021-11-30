Париж, 30 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Во французском Реюньоне выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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Новый штамм коронавируса обнаружен у 53-летнего мужчины, который ездил в Мозамбик и останавливался в ЮАР перед тем, как приехать в Реюньон.

Пациент страдает от болей в мышцах и утомляемости.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что в стране выявлено восемь «возможных» носителей штамма «Омикрон».