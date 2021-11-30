Ижевск, 30 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Удмуртии с территории производственного предприятия были похищены металлические листы общей массой более 4 тонн. В полицию о краже сообщил индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Андрей Репин ИА REGNUM Тонны ржавого металла

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Полицейские в ходе проведенных мероприятий установили личность подозреваемого, им оказался 44-летний мужчина, который ранее работал на указанном предприятии.

Выяснилось, что в октябре текущего года он взял в аренду манипулятор, проник на территорию предприятия и похитил металлические листы, позднее сдав из в пункт приема металлолома. Ущерб оценивается в 233 тыс. рублей.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, из подъезда многоэтажного жилого дома в Пензе были похищены латунные пожарные краны в количестве 85 штук. В краже признался 29-летний местный житель, он заявил, что похищенное сдал в пункт приема металла. Стоимость ориентировочно составила 136 тыс. рублей.

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