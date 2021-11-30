Лиссабон, 30 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Вето на законопроект, который разрешает проведение в Португалии эвтаназии, наложил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Об этом говорится в обнародованном 29 ноября вечером заявлении на сайте португальского лидера.

Эвтаназия

«Президент республики решил вернуть <…> Собранию республики указ о смерти с медицинской помощью, который включает эвтаназию и суицид, при ассистентском участии врача», — говорится в заявлении.

Также президент Португалии, в частности, попросил парламент страны разъяснить причины, из-за которых человек может использовать право на эвтаназию.

Отметим, в начале ноября португальский парламент второй раз одобрил разрешающий эвтаназию законопроект.