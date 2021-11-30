Кызыл, 30 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Туве задержали 28-летнего местного жителя по обвинению в изнасиловании малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 24 ноября в полицию обратилась мать потерпевшей.

Следственное управление СКР по Туве Следственные действия с участием обвиняемого в Туве

По данным следствия, ранее неоднократно судимый мужчина около 17−18 часов увидел возвращавшуюся из школы 13-летнюю девочку. Злоумышленник завёл её в лесистую местность, где совершил преступление.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Уголовное дело возбуждено по статье «изнасилование, совершённое в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.