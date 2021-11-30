Москва, 30 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Московской области на территории муниципальных образований с 1 декабря открываются новогодние ярмарки, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Марина Каширская ИА REGNUM На фоне новогодней ярмарки

Первая новогодняя ярмарка пройдет с 1 по 5 декабря в городе Лыткарино. Также они пройдут в 34 городах Подмосковья. Всего в декабре планируется провести порядка 70 новогодних ярмарок, на 21 больше, чем в 2020 году (51).

На ярмарках представят огромный выбор товаров к Новому году — игрушки на ёлку и гирлянды, товары народного потребления, новогодние сувениры, в том числе созданные руками мастеров Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в зимнем сезоне 2021−2022 гг. работу новогодних ярмарок и катков не отменят из-за коронавируса.

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