Москва, 30 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает 30 ноября сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Стороны обсудили приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран, промышленную кооперацию, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

«Михаил Мишустин и Абдулла Арипов уделили особое внимание тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом», — рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми ожидают председателя правительства России Михаила Мишустина с рабочей поездкой, которая может состояться 9 декабря.