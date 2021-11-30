Петропавловск-Камчатский, 30 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. На Камчатке начались общественные обсуждения пакета правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах в РФ. Запланирован целый ряд мероприятий. Первыми вопрос обсудили 29 ноября на заседании краевой Общественной палаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Помимо членов правительства, Общественной палаты и представителей Роспотребнадзора в обсуждении в онлайн-формате могло принять участие население — к видеоконференции подключились 97 жителей края. Все желающие могли высказать своё мнении о законопроектах.

Камчатка по темпам прироста заболеваемости COVID-19 по сравнению с другими регионами России находится на стабильном уровне, об этом рассказала руководитель краевого Роспотребнадзора Яна Господарик. Она призвала общественность поддержать введение в стране QR-кодов.

«Этот законопроект ни в коей мере не пытается ограничить людей в предоставлении каких-либо необходимых услуг. Никто не собирается ограничивать граждан в посещении аптек, учреждений здравоохранения, магазинов с товарами первой необходимости. Что касается учреждений культуры, развлекательных заведений и проведения мероприятий, они предполагают массовое скопление людей, где возрастает риск подхватить инфекцию», — сказала глава Роспотребнадзора Камчатки.

Ещё один участник общественных обсуждений выразил беспокойство по поводу пожилых людей и проживающих в сельской местности. Журналист, председатель Камчатского регионального отделения политической партии «Яблоко», председатель Общественного экспертного совета по развитию гражданского общества Владимир Ефимов уверен, что эти категории населения не в полной мере поспевают за цифровизацией и предложил для них вместо QR-кодов разработать паспорта прививок.

В течении недели обсуждение законопроектов будет продолжено на общественно-экспертных советах. До 6 декабря волонтёры будут проводить опрос среди населения Камчатки. Затем на заседании Общественной палаты будут подведены итоги. На 10 декабря запланировано расширенное заседание президиума Законодательного собрания края, где будет принят итоговый документ, который направят в Госдуму РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственного собрания Республики Алтай на очередной сессии поддержали федеральные законопроекты, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения.