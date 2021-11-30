Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Признаков криминала в её кончине не выявлено. В ходе проверки состоится судебная медицинская экспертиза, которая позволит установить причину и давность смерти.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что заявление о пропаже женщины поступило в полицию вечером 29 ноября. Сотрудники полиции и СКР, выехавшие на место обнаружения тела гражданки, не обнаружили признаков криминала. Дверь в квартиру была заперта изнутри на щеколду. Записок не было найдено.

«Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе, из-за возможных проблем со здоровьем. Приносим искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги», — сказал полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталия Попова перестала выходить на связь после 15 ноября. 29 ноября её коллеги и друзья подняли тревогу.