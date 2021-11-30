Анкара, 30 ноября 2021, 09:12 — REGNUM В западной части Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом 30 ноября сообщает телеканал CNN Turk.
Уточняется, что подземные толчки ощущались на побережье Эгейского моря около города Урла, расположенного в провинции Измир. Также указывается, что после основного землетрясения произошли толчки магнитудой 4,3 и 2,8.
Кроме того, указывается, что, по информации губернатора провинции Измир Явуза Селима Кешгера, на данный момент сообщений о возможных жертвах пострадавших или разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Икария в Греции.