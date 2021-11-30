Уфа, , 09:15 — REGNUM Факт использования мяса с истекшим сроком годности выявлен в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники республиканского Управления Россельхознадзора выявили факт оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию (эВСД) с истекшим сроком годности.

«9 ноября 2021 года уполномоченным лицом ООО ТД «Урал Торг» были оформлены шесть эВСД на замороженные полуфабрикаты из говядины «Учпучмак» общим весом более 1000 кг, срок годности которых истек в октябре 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эта продукция была направлена для продажи в ООО «Мясные продукты».

В результате регистрация уполномоченного лица ООО ТД «Урал Торг» системе «Ветис.Паспорт» приостановлена. Уполномоченное лицо было привлечено к административной ответственности.