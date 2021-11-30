Москва, 30 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Владельцам снегоходов, квадроциклов и других «самоходных машин» могут запретить их эксплуатацию при неисправностях из перечня, разработанного Минсельхозом РФ. Об этом сообщает 30 ноября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Formula7.ru Снегоход

В Минсельхозе разработали проект постановления правительства с «перечнем неисправностей и условий», при которых эксплуатировать самоходные машины и другие виды техники нельзя. Документ касается сельхозтехники, но затронет ещё и владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и багги.

Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию такой техники при неисправности тормозов, рулевой и выхлопной систем, при неработающих фарах, стоп-сигнале, звуковом сигнале, отсутствии номерного знака, превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе.

Из пояснений Минсельхоза следует, что правовые последствия «запрета эксплуатации» будут зависеть от региона. Региональным властям предстоит самим разработать процедуру до 1 сентября 2022 года, когда перечень начнёт действовать. Его разработка предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», вступающим в силу в июле будущего года.

Разработанный Минсельхозом документ с перечнем неисправностей рассматривает сейчас подкомиссия правительственной комиссии по проведению административной реформы.