Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Давно ожидаемый обзор глобального позиционирования США, который был подготовлен администрацией президента страны Джо Байдена, стал объектом решительной критики на Капитолийском холме из-за того, что документ, большая часть которого пока засекречена, так и решает задачу поворота к Азии, где Вашингтон будет противостоять всё более мощному Китаю, сообщает 29 ноября Foreign Policy.

Представители министерства обороны США представили 29 ноября Обзор глобальной позиции — аудит расходов Пентагона на войска и вооружения по всему миру — на секретных брифингах на Капитолийском холме. Однако сотрудники различных комитетов и комиссий конгресса ушли с этих брифингов, так и не получив ясность в вопросе готовности оборонного ведомства направить американские войска в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Похоже, что Обзор глобальной позиции оказался не более чем годовым упражнением в бумагомарательстве», — отметил один из помощников американских законодателей.

«Никаких решений, никаких изменений, никакого понимания важности вопроса, никакого творческого мышления. Но много непонятного нагромождения слов», — добавил он.

Высокопоставленные представители министерства обороны предупредили, что первый год новой администрации США не время для внесения серьезных изменений на стратегическом уровне, хотя президент Джо Байден и заявил о возобновлении своих обязательств в отношении Азии. Они настаивали на том, что эти подробности еще появятся в предстоящей стратегии национальной безопасности администрации Байдена и других обзорах.