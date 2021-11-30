Вашингтон, 30 ноября 2021, 09:11 — REGNUM Давно ожидаемый обзор глобального позиционирования США, который был подготовлен администрацией президента страны Джо Байдена, стал объектом решительной критики на Капитолийском холме из-за того, что документ, большая часть которого пока засекречена, так и решает задачу поворота к Азии, где Вашингтон будет противостоять всё более мощному Китаю, сообщает 29 ноября Foreign Policy.
Представители министерства обороны США представили 29 ноября Обзор глобальной позиции — аудит расходов Пентагона на войска и вооружения по всему миру — на секретных брифингах на Капитолийском холме. Однако сотрудники различных комитетов и комиссий конгресса ушли с этих брифингов, так и не получив ясность в вопросе готовности оборонного ведомства направить американские войска в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Высокопоставленные представители министерства обороны предупредили, что первый год новой администрации США не время для внесения серьезных изменений на стратегическом уровне, хотя президент Джо Байден и заявил о возобновлении своих обязательств в отношении Азии. Они настаивали на том, что эти подробности еще появятся в предстоящей стратегии национальной безопасности администрации Байдена и других обзорах.