Ижевск, , 09:09 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 ноября провели 2 147 178 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2639 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4823 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3241 человека.

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