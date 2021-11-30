Кабул, , 09:08 — REGNUM В Кабуле 30 ноября произошел взрыв. По сообщению информационного агентства «Шафакна», некоторые свидетели заявили, что перед средней школой «Хабибие» в седьмом районе произошел взрыв.

По сообщениям некоторых источников, в результате ЧП пострадали не менее пяти человек.

По данным «Аль-Джазира», источники в органах безопасности сообщили о взрыве в западной части Кабула — на улице Даруламан возле лицея «Хабибие».

По словам очевидцев, причиной взрыва стала мина, установленная на обочине, которая поразила автомобиль Toyota Hilux.

Некоторые местные афганские источники также сообщили, что в результате взрыва пострадали как минимум пять человек, в том числе члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).