Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Министерство обороны Соединённых Штатов пока не будет делать никаких объявлений относительно возможности усиления военного присутствия США в Латвии и отправки ей американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Пентагон David B. Gleason

«Нам нечего объявить», — подчеркнул в беседе с ТАСС Семелрот, комментируя ранее сделанные заявления министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

Напомним, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил агентству Reuters, что Латвии необходимо постоянное военное присутствие США на своей территории для сдерживания России. По его словам, страна хочет укрепить свою оборону с помощью американских ракет Patriot.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ригу для участия в министерской встрече НАТО. А также чтобы встретиться со своим латвийским коллегой. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы приверженности Латвии и США делу НАТО и трансатлантической безопасности. Также они обсудят вопросы улучшения координации для решения глобальных задач.