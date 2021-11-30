Томск, , 09:05 — REGNUM В Томской области взят под стражу адвокат, которого подозревают в совершении мошенничества. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Адвокат Moneyball.info

По данным следствия, с января по май 2021 года он обманул томича, пообещав передать членам адвокатской комиссии области взятку за сдачу им экзамена на присвоение статуса адвоката. При этом никаких возможностей, чтобы повлиять на решение комиссии подозреваемый не имел, поэтому оставил переданные 300 тыс. рублей у себя.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в крупном размере».

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении адвоката меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.