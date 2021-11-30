Барнаул, , 09:04 — REGNUM Телеграм-канал «Алтайские крайности» 29 ноября прокомментировал смертельное ДТП со школьниками, произошедшее накануне на железнодорожном переезде Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае. Авторы публикации напомнили, что если бы в регионе не оптимизировали (читай — закрыли) множество малокомплектных школ, трагедии могло бы и не быть:

Железная дорога Mmsut.sledcom.ru

«Оптимизация убивает. Ужасная трагедия в Тальменском районе — поезд на переезде раздавил машину, в которой учительница везла домой учеников. Трое ребятишек погибли. Губернатор тут же указал запретить использование личного транспорта для перевозки школьников. Только вот достаточно ли школьных автобусов и штатных водителей в Алтайском крае?

Так, несколько месяцев назад в Славгородском районе руководство одной из сельских школ (по словам родителей учеников) само просило возить детей на личном транспорте, так как водитель школьного автобуса заболел ковидом, а заменить его некем было. Вероятно этот случай далеко не единственный в крае. Но даже если автобус исправно ходит, дети после уроков вынуждены ещё полтора часа ждать транспорт, чтобы попасть домой. В итоге дома ученики оказываются лишь под вечер. Когда уроки делать? Когда вообще отдыхать? А назавтра опять вставать часов в 6, если не раньше.

Ужасный ритм жизни! Не только у школьников, но и у преподавателей на селе. О вине учительницы за случившееся мы пока не говорим, следствие определит её степень. Но ведь захватив с собой учеников домой она действовала из благих побуждений! Глубинная же причина случившейся трагедии — в трижды проклятой оптимизации сельских школ и в целом всей сельской местности. Люди брошены выживать в деревне.

Если раньше советская власть такие вопросы решала просто. Ликвидируем эту деревню, все переезжаем в другую, где уже и дома готовы принять людей. То сейчас живите как можете. Школа за 30 км, больница ещё дальше, и хорошо, если дороги успели почистить», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла накануне, 20 ноября: после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников — учащиеся 2-го класса Луговской школы — домой в другое село на личном автомобиле.

На железнодорожном переезде в Тальменском районе в результате столкновения автомобиля со снегоуборочным поездом трое детей погибли, еще один ученик и преподаватель в получили серьезные травмы.

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