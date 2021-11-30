Пермь, , 09:04 — REGNUM В Пермском крае объем банковских вложений местных жителей по состоянию на 1 октября превысил 366 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

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В общем объеме сбережений граждан по-прежнему превалируют рублевые вклады — свыше 323 млрд рублей. За год рост составил 3%. В иностранной валюте объем вкладов — более 42 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отметил, что постепенный рост банковских ставок по депозитам вслед за увеличением ключевой ставки Банка России вновь повысил интерес жителей региона ко вкладам, как к традиционному инструменту сбережений.