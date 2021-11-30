Сухум, , 09:03 — REGNUM Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба 29 ноября провёл встречу с представителями неправительственных организаций (НПО), которые работают в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы МИД.

Флаг Абхазии

По данным ведомства, на встрече были представители Красного Креста, Программы Развития ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ООН Женщины, религиозной организации из США World Vision International, Датского совета по беженцам, Движения против голода и других организаций.

«Многие из вас работают в Абхазии ещё со времён окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьёзные потребности у наших людей», — сказал Ардзинба на встрече.

Он отметил, что координирующая роль при координации работы НПО в Абхазии должна быть у министерства иностранных дел, так как именно это ведомство отвечает за работу с иностранными организациями. Ардзинба призвал зарегистрировать представительства НПО в республике и согласовывать с МИД проекты, которые планируется к реализации.

Сообщается, что представители неправительственных организаций выразили готовность к сотрудничеству.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания назначил Ардзинбу министром иностранных дел республики 17 ноября. Новый глава МИД ранее долгое время работал в России, в том числе в Управлении президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ.