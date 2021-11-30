Анкара, , 09:03 — REGNUM На чемпионате мира по шашкам-100 в турецком городе Анталии казахстанцы завоевали 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу среди спортсменов с нарушениями зрения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта.

«В соревнованиях, казахстанец Юрий Носов не оставив шанса своим соперникам, и доказав свое мастерство завоевал золото. В категории спортсменов до 23 лет, казахстанец Данил Гайнуллин заработав максимально 16 очков в турнире также завоевал золото. В играх среди категории тотальных незрячих, казахстанец Болат Жанымхан стал серебряным призером. В соревнованиях среди женщин, замкнув тройку лучших шашисток Зиняткыз Нусипбаева завоевала бронзу», — говорится в сообщении.

Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 60 спортсменов из 8 стран мира: Казахстан, Турция, Россия, Германия, Украина, Польша, Азербайджан и Узбекистан.