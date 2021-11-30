Ялта, Крым, , 09:02 — REGNUM Шесть судов получили повреждения различной степени в результате прохождения шторма в Ялте 29−30 ноября. Данные на 08:00 30 ноября опубликовала в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Так, судно «Кронштатд», находившееся на якорях, прибило к пирсу, помят пандус кормы. У теплохода «Форос — 1» — пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии. Судно с экипажем из трёх человек остаётся на ходу, подтопление исключено.

Теплоход «Ливадия» получил пробоины бортов, также остаётся на ходу. Теплоход «Санта Барбара» на якорях прибило к пирсу, на борту находятся три человека. Ещё у одного теплохода — «Крым» — вдавлена корма, серьезных повреждений нет, на якорях прибило к пирсу.

Одно судно — парусно-моторная яхта «Славия» — в результате стихии затонула. Люди не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 — 30 ноября на Крым обрушился атмосферный фронт, в наибольшей степени оказались затронуты Ялта, Симферополь и Симферопольский район.