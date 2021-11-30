Шанхай, Китай, 30 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Шанхае прошел Форум ведущих СМИ ШОС-2021, в ходе которого представители СМИ поделились мнениями о путях расширения медийного сотрудничества и гуманитарных обменов для продвижения «Шанхайского духа», задач организации, а также ознакомления общественности с историей ШОС. Об этом 29 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что форум с повесткой «За единое будущее и взаимопонимание» состоялся в онлайн и офлайн форматах, а его организатором выступила корпорация Shanghai United Media Group (SUMG).

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Мероприятие приурочено к отмечаемому в текущем году 20-летию ШОС; в ходе работы в онлайн режиме перед участниками выступил генеральный секретарь организации Владимир Норов. Генеральный директор SUMG Чэнь Цивэй отметил приоритетные сферы сотрудничества СМИ, такие как технологии и подготовка специалистов, медиа-контент и т.д. Директор российского Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов отметил выдающиеся достижения Китая под руководством КПК, отметившей недавно столетний юбилей. Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая (АОНК) Сунь Чжуанчжи указал на важнейший путь сближения внутри ШОС, которым является строительство внутри организации сообщества единой судьбы.

Участники согласились с необходимостью более широкого и активного взаимное ознакомления общественности стран-участниц ШОС с достижениями соседей и одними успехами и совместным делами.