Лима, 30 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Мумию, перевязанную верёвками в сидячем положении обнаружили археологи в одной из подземных гробниц на территории Перу. Об этом 29 ноября сообщает Daily Mail.

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Мумифицированные останки человека были обнаружены в районе Кахамаркилья, который расположен в нескольких километрах от Лимы, столицы Перу. Главная особенностью мумии в том, что вся она связана верёвками, а умерший много столетий назад человек в момент гибели прикрыл лицо руками и застыл навсегда в позе эмбриона.

Руководитель раскопок, профессор и археолог Питер Ван Дален Луна пояснил, что, скорее всего, такое странное положение мумии связано с каким-то погребальным обрядом. Рядом с мумией в пещере были найдены орудия труда и посуда с остатками веществ растительного происхождения.

Специалисты определили возраст мумии от 800 до 1200 лет. Человек, чьи останки были обнаружены в пещере, жил в высокогорном районе на территории современного Перу за 200−600 лет до появления инков. Точнее период будет установлен после радиоуглеродного датирования. Археологический участок Кахамаркилья был важным региональным центром торговли в период с 1000 по 1470 годы нашей эры. Он расположен на древнем торговом пути, некогда соединявшем поселения на побережье с высокогорными районами Анд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёным удалось по останкам древних мумий установить подробности жизни империи инков.