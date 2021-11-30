Париж, 30 ноября 2021, 09:01 — REGNUM Французский журналист Эрик Земмур официально выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года, сообщает Le Figaro.
Основополагающая тема политической идентичности Эрика Земмура — «выживание страны» — также должна оставаться главной осью его избирательной кампании.
Вероятный кандидат в президенты Франции добился успеха благодаря своим крайним взглядам. Эрик Земмур поддерживает депортацию мигрантов, а также призвал запретить нефранцузские личные имена.
Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции исключил любое обсуждение независимости французского острова Гваделупа.
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