Париж, 30 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Французский журналист Эрик Земмур официально выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года, сообщает Le Figaro.

Stokpic Франция

Основополагающая тема политической идентичности Эрика Земмура — «выживание страны» — также должна оставаться главной осью его избирательной кампании.

Вероятный кандидат в президенты Франции добился успеха благодаря своим крайним взглядам. Эрик Земмур поддерживает депортацию мигрантов, а также призвал запретить нефранцузские личные имена.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции исключил любое обсуждение независимости французского острова Гваделупа.