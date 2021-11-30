Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске за торговлю людьми, сообщает информационное агентство Stan.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop трафик» столичного полицейского департамента задержан преступник, находящийся в межгосударственном розыске.

Установлено, что мужчина в 2014 году вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещая им высокооплачиваемую работу на территории Казахстана. В городе Алма-Ате, отобрав у соотечественников паспорта, он передал их другому лицу. В течение 7 месяцев мужчин из Узбекистана заставляли работать в трудных для человека условиях.

В 2015 году за торговлю людьми узбекистанец уже был осужден на 5 лет лишения свободы в своей стране.

Решением суда, в 2019 году не отбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение. Оказавшись на свободе, мужчина скрылся на территории Казахстана и был объявлен в розыск в Узбекистане.

В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу. Решается вопрос его экстрадиции в Узбекистан.