Тибетский автономный район, Китай, , 08:58 — REGNUM Тибетский автономный район (ТАР) КНР является важнейшим источником электроэнергии для других районов Китая. Ее поставки с 2015 по конец лета 2021 года составили примерно 9 млрд кВт/ч; об этом 29 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные тибетским отделением Китайской национальной корпорации электричества.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причем, особенно подчеркивается, что вся генерация, отправляемая из Тибета, начиная с 2015 года, является экологически чистой. Суточный объем такой электроэнергии, которая приходит из Тибета в юго-западные провинции Китая, составляет около 1,8 млн кВт/ч; это показывает роль региона в балансе энергоснабжения. Тибетские власти подписали соглашение и контракты на поставки с провинциями Ганьсу и Шэньси, рядом других регионов. Благодаря этому, Китайская национальная корпорация электричества заключила рамочные соглашения с одиннадцатью провинциями и городами, включая Пекин и Шанхай.