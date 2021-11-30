Тибетский автономный район, Китай, 30 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Тибетский автономный район (ТАР) КНР является важнейшим источником электроэнергии для других районов Китая. Ее поставки с 2015 по конец лета 2021 года составили примерно 9 млрд кВт/ч; об этом 29 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные тибетским отделением Китайской национальной корпорации электричества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Причем, особенно подчеркивается, что вся генерация, отправляемая из Тибета, начиная с 2015 года, является экологически чистой. Суточный объем такой электроэнергии, которая приходит из Тибета в юго-западные провинции Китая, составляет около 1,8 млн кВт/ч; это показывает роль региона в балансе энергоснабжения. Тибетские власти подписали соглашение и контракты на поставки с провинциями Ганьсу и Шэньси, рядом других регионов. Благодаря этому, Китайская национальная корпорация электричества заключила рамочные соглашения с одиннадцатью провинциями и городами, включая Пекин и Шанхай.