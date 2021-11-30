Киев, , 08:58 — REGNUM За прошедшую рабочую неделю с 22 по 26 ноября Национальным банком Украины (НБУ) было продано для поддержки гривны рекордные $630 млн. Об этом 30 ноября сообщает портал finance.ua со ссылкой на данные НБУ.

Украинская гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что эти действия украинского регулятора не спасли национальную валюту и по итогам недели курс гривны снизился на 31 копейку, до 26,56 гривны за американский доллар.

В то же время, неделей ранее НБУ потратил на поддержку гривны $517 млн, однако курс украинской валюты тогда тоже снизился, составив 27,10 гривны за американский за доллар.

Также отмечается, что в общей сложности Нацбанк Украины с начала года приобрел межбанке $3,6 млрд и продал $984,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.