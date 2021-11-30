Москва, 30 ноября 2021, 08:58 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. заместителя помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин на брифинге в Пентагоне заявил, что Соединённые Штаты расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана.
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