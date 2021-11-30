Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Петропавловский футбольный клуб «Кызыл-Жар» получил возможность сыграть в отборочном раунде Лиги Конференций сезона 2022/23.

Это стало возможным благодаря победе «Кайрата» в финале Кубка Казахстана над «Шахтером». Основное время матча завершилось со счетом — 2:2, в экстра-таймах команды обменялись ещё по голу, а в серии пенальти удачливее оказалась команда из Алматы (9:8).

Клуб из Петропавловска впервые за свою 53-летнюю историю вышел в еврокубки.

Напомним, что также следующим летом чемпион Казахстана «Тобол» сыграет в отборочном раунде Лиги Чемпионов, а команды «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар» примут участие в отборочном раунде Лиги Конференций.