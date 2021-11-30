Москва, 30 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве на территории бывшей промзоны «Серп и Молот» площадью 3,1 га построят 60 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости, сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая проходная завода «Серп и Молот». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва

В строительство инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей. Реорганизация промзоны «Серп и Молот» позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест.

В настоящее время на данной территории расположены склады, офисы, автосервис и таксопарк. После реорганизации здесь появится общественно-деловая застройка, будут построены магазины, банки, кафе и рестораны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации построят дома в промышленной зоне на территории бывшего завода «Серп и Молот».

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