Владивосток, 30 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке впервые прибыл отряд новых кораблей флота в составе корвета «Гремящий» и двух подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ТОФ.

Mil.ru Корвет «Гремящий»

пресс-служба ТОФ «Отряд завершил межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский, который начался в августе текущего года. В родном пункте базирования корвет «Гремящий» и подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» проведут пополнение материальных запасов и плановое техническое обслуживание после завершения межфлотского перехода».

За время межфлотского перехода отряд проследовал через Атлантику и Индийский океан, Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря. На 33-м причале базы корабли встречали представители заводов-изготовителей, администрации Приморского края и Владивостока, родные и близкие. Моряков отряда с прибытием в родную гавань в ходе торжественного митинга поздравил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Напомним, что пришедшие во Владивосток «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» являются первыми дизель-электрическими подлодками ТОФ, вооружёнными крылатыми ракетами «Калибр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый подводный корабль «тихоокеанской» серии «Варшавянки» «Петропавловск-Камчатский» был передан ВМФ России в ноябре 2019 года, второй — «Волхов» — вошёл в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года, третий — «Магадан» — 12 октября 2022 года.

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