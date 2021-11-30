Дакар, 30 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В столице Сенегала Дакаре проходит восьмое министерское заседание Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. На полях саммита прошел ряд встреч главы МИД КНР Ван И с коллегами из африканских стран. Как сообщает 29 ноября Синьхуа, китайский министр встретился и провел переговоры с главой МИД Мозамбика Вероникой Макамо.

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Стороны подчеркнули традиционные отношения дружбы и партнерства, обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействия в реализации инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояса и пути». Подчеркнут высокий уровень сотрудничества в таких основных сферах, как сельское хозяйство и энергетика. Оба министра высказались за расширение развернутого китайско-африканского сотрудничества.

В Дакаре также прошли встречи Ван И с министрами иностранных дел Сенегала — Айсатой Таль Саль, Сьерра-Леоне — Дэвидом Фрэнсисом, Зимбабве — Фредериком Шавой.