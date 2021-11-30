Сараево, , 09:05 — REGNUM Республике Сербской, как ранее Сербии, вероятно удастся договориться о выгодной цене на российский газ. Об этом лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил 29 ноября в эфире телевидения Республики Сербской.

Милорад Додик Medija centar Beograd

По его словам, в республике «связывались с людьми из «Газпрома», и те обещали оставить прежнюю цену на газ: $270 за тысячу кубометров для Сербии и $290 — для Республики Сербской. Вторая цена выше из-за дополнительного транзита.

«Я верю, что мы сохраним эту цену, как это сделала Сербия. Думаю, что успех, которого достиг [президент Сербии Александр] Вучич, то понимание, мы тоже его достигнем», — заявил Додик.

Додик также сообщил, что намерен обсудить вопрос газопровода, продолжающего «Балканский поток», во время своего визита в Москву, который начнётся 30 ноября. Это газопровод «Рача — Баня-Лука».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Сочи прошли переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. В результате цена на российский газ для Сербии осталась прежней — $270 на шесть зимних месяцев. Затем Москва предоставит Белграду благоприятные условия по долгосрочному контракту.

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