Ташкент, 30 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 ноября ознакомился с проектами строительства медицинских центров онкологии и эндокринологии. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Проект сооружений был разработан с учетом передового опыта зарубежных клиник, в нем предусмотрены все условия для лечащего персонала и пациентов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что новое здание будет иметь 10 этажей и трехуровневую подземную часть, в которой намечено разместить отделения радиологии и лучевой терапии, позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного исследования.

«В центре будут представлены новые методы лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, терапия на линейном ускорителе и стереотоксическая лучевая терапия, радиохирургия», — сообщает пресс-служба.

Республиканский медицинский центр эндокринологии является одним из научно-практических учреждений с большим потенциалом для исследовательской деятельности, диагностики и лечения. В нем функционируют стационар на 288 коек и консультационно-диагностическая поликлиника на 250 приемов в сутки. Нынешнее здание центра построено в 1974 году, его материально-техническая база устарела.