Горно-Алтайск, 30 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Депутаты Государственного собрания Республики Алтай на очередной сессии поддержали федеральные законопроекты, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

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В рамках законопроектов предлагается ввести пропускную систему по QR-кодам в общественные заведения, в том числе общепита.

При этом алтайские парламентарии внесли свои предложения. Так, список объектов и мероприятий, для посещения которых требуются QR-коды предложено установить на федеральном уровне.

«Предусмотреть возможность получения QR-кода лицами, перенесшими заболевание СOVID-19 не официально и имеющими высокий уровень антител в крови, уравнять срок действия QR-кода для привитых граждан и переболевших граждан», — отметили в Госсобрании.

Кроме того, депутаты считают правильным переименовать QR-коды на «Паспорт здоровья» и выдавать его при гражданам с медотводом от вакцинации.