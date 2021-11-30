Москва, , 09:05 — REGNUM Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы. По ней пройдёт основной маршрут к будущей станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Пётр Бирюков Фото с официального портала мэра и правительства Москвы

«С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара. Вдоль улицы с двух сторон сделали удобные тротуары, а также установили пять современных остановочных павильонов, в которых можно укрыться от непогоды и зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi.

Кроме того, в рамках проекта отремонтировали автостоянку возле здания суда, обустроили к нему и расположенным рядом с ним промышленным предприятиям удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. Всего установлено 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Как добавил Пётр Бирюков, для улучшения пешеходной и транспортной доступности новой станции БКЛ продолжаются работы по благоустройству на улице Козлова и в Козловском лесу. Их планируется завершить до конца 2021 года.