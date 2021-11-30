Москва, , 08:59 — REGNUM Железнодорожный мостовой переход из села Нижнеленинское (Еврейская автономия) в Тунцзян (Китай) назван сложным проектом. Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал, что его возведение сильно затруднил ледоход, сообщается на сайте Кремля.

Строительство моста SerjeyS

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«Мы начали строить, в ходе строительства нам приходилось применять нестандартные решения. В один период толщина льда перед ледоходом составляла до трёх метров. Для спасения опор моста нам пришлось применять нестандартные решения. Мы произвели резку шпунтового ограждения подо льдом», — рассказал Руслан Байсаров.

По его словам, люди спускались на три метра вниз, под лёд, и несмотря на сильное течение резали шпунтовые ограждения — трубы диаметром 1,3 метра. Краны наверху держали трубы, чтобы они не упали. Это позволило пропустить лёд. Затем шпунтовое ограждение пришлось установить заново.

«Если бы мы этого не сделали, лёд мог снести опоры моста и мост с китайской стороны», — констатировал руководитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую часть моста через реку Амур возле села Нижнеленинское строят уже восемь лет. В августе запуск движения по мосту между Китаем и Россией перенесли на 2022 год. Ранее сроками сдачи озвучивались 2019 и 2021 годы.