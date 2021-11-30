Путину рассказали о сложностях строительства моста в Китай из Еврейской АО
Москва, 30 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Железнодорожный мостовой переход из села Нижнеленинское (Еврейская автономия) в Тунцзян (Китай) назван сложным проектом. Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал, что его возведение сильно затруднил ледоход, сообщается на сайте Кремля.
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По его словам, люди спускались на три метра вниз, под лёд, и несмотря на сильное течение резали шпунтовые ограждения — трубы диаметром 1,3 метра. Краны наверху держали трубы, чтобы они не упали. Это позволило пропустить лёд. Затем шпунтовое ограждение пришлось установить заново.
Как сообщало ИА REGNUM, российскую часть моста через реку Амур возле села Нижнеленинское строят уже восемь лет. В августе запуск движения по мосту между Китаем и Россией перенесли на 2022 год. Ранее сроками сдачи озвучивались 2019 и 2021 годы.