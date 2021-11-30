Орск, Оренбургская область, 30 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области перед судом предстанет местный житель, который шантажировал компроматом другого горожанина. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Орчанина обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких»).

Мужчины обменялись мобильными телефона, в результате чего у обвиняемого оказалась фотография обнаженной девушки бывшего хозяина гаджета. Горожанин решил заработать на компромате и начал шантажировать. Вымогатель потребовал у орчанина 10 тыс. рублей, в противном случае обещал распространить фотографию в интернете.

Уголовное дело направлено в суд. Шантажисту грозит до четырех лет лишения свободы.