Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Обыск в доме популярного американского рок-певца Мэрилина Мэнсона, связанный с расследованием дела о сексуальном насилии, провела полиция. Об этом 30 ноября сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

По информации последних, в ходе обыска правоохранители изъяли устройства хранения данных и в том числе — жесткие диски. При этом последние рассмотрят и затем передадут прокуратуре округа Лос-Анджелес.

«TMZ узнал, что дом Мэрилина Мэнсона кишел детективами из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, и это связано с текущим расследованием по делу о сексуальном насилии в отношении него. Наши источники в правоохранительных органах сообщают нам, что детективы специального подразделения по делам жертв пришли в дом шок-рокера рано утром в понедельник, исполняя ордер на обыск», — говорится в материале портала.

Также отмечается, что, по данным источника, самого Мэнсона не было дома в момент проведения обыска.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что окружной суд США в Калифорнии отказал Мэрилина Мэнсона в ходатайстве об отклонении иска актрисы Эсме Бьянко, которая обвинила его в сексуальном насилии.