Владивосток, 30 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Во Владивостоке 27 ноября в ванной комнате квартиры дома по улице Надибаидзе обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Возбуждено уголовное дело за убийство двух человек, их нашли с множеством колото-резаных ран.

По версии следствия, родители мужчины, не дозвонившись сыну, приехали в квартиру по месту его жительства, где обнаружили, что дверь заперта изнутри. Они вызвали аварийную службу и вскрыли входную дверь, где в ванной комнате обнаружили тела сына и его девушки.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске Приморья 29 ноября во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова обнаружили тела пятерых человек, возбуждено уголовное дело.