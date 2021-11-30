Багдад, 30 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. По меньшей мере один боец курдских пешмерга погиб в результате атаки, совершенной боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Гармиан в Иракском Курдистане. Об этом 29 ноября сообщил портал SHAFAQ News.

Times Asi Пешмерга в бою

Еще трое представителей пешмерга пострадали. Инцидент стал третьим по счету нападением террористов в регионе с 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября силовые органы Ирака уничтожили двоих боевиков, которые планировали совершить атаку в иракском районе Вади-эш-Шай (северная провинция Киркук).