Сеул, 30 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года объём средств, потраченных гражданами Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составил $2,88 млрд, что на 14,8% меньше, чем во втором квартале текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Alanyadk Кредитные карты

По их словам, сокращение показателя связан с ослаблением южнокорейской воны по отношению к доллар, а также с ужесточением правил снятия наличных в банкоматах за рубежом.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель, напротив, вырос на 32,7%.

Известно, что с помощью кредитных карт граждане Южной Кореи потратили за рубежом $2,04 млрд, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом текущего года. А с помощью чековых карт — $806 млн, с помощью дебетовых карт — $24 млн. По сравнению со вторым кварталом 2021 года показатели сократились на 38,1% и 31,7% соответственно.